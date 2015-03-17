В коалиции наметился раскол из-за вопроса особого статуса Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно причин продолжения консультаций в парламенте.

“Есть несогласованность позиций в коалиции по вопросу особого статуса зоны боевых действий. На данный момент фракции Радикальной партии, “Самопомочи” и “Батькивщины” не готовы поддерживать этот законопроект, внесенный президентом. Поэтому объявлен перерыв и сейчас собирается совет коалиции. Будем пытаться найти общую позицию”, - сказал депутат.

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Отвечая на уточнение, хватает ли голосов за данный вопрос без этих фракций, Кононенко высказал мнение, что голосов хватает, но в таком вопросе необходимо единство коалиции.

Депутат также уточнил, что речь идет и о соответствующих постановлении и законопроекте, которые касаются данного вопроса. “Они неотъемлемы. Один закон без другого не работает”, - добавил Кононенко.

Как отметил в комментарии журналистам лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сейчас в консультациях с руководителями фракций участвует также секретарь СНБО Александр Турчинов. "Нас пытаются убедить и найти компромисс в вопросе голосования за эти законы", - сказал депутат и добавил, что Радикальная партия не поддерживает данные законодательные инициативы, поскольку считает их "легализацией российской оккупации".

По мнению Ляшко, территориям нужно предоставлять не особый статус, а статус оккупированных территорий.