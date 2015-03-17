Луценко сомневается, что выборы на Донбассе удастся провести в этом году

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, пишет Lb.ua

"Будет ли это в этом году (проведение выборов. - ред.)? Маловероятно", - сказал он.

Также Луценко добавил, что эти выборы смогут состояться только в случае внесения изменений в Конституцию.

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По словам нардепа, местные выборы в регионах, неподконтрольных украинской власти, можно будет провести тогда, "когда на этой части Донбасса будут украинские флаги, украинская милиция, украинские партии, украинские законы".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко считает, что местные выборы на Донбассе должны состояться только после стабилизации ситуации в регионе.