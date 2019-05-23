В ВСК ВР по нападениям на активистов рассказали о потере правоохранителями вещдоков

Речь идет о делах по фактам нападений на активистов в Одессе и Киеве.

В Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов заявляют о потере правоохранителями вещественных доказательств по ряду дел.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время открытой части заседания председатель ВСК, внефракционный депутат Борислав Береза и член ВСК, депутат от "Самопомочи" Елена Сотник заявили о потере правоохранителями вещественных доказательств по нескольким делам в Одесской области и в Киеве.

"Или это какая-то халатность, или, возможно, даже служебное преступление", - сказала Сотник.

В свою очередь, Береза сообщил об исчезновении вещественных доказательств по уголовному производству по факту нападения на столичную активистку Валентину Макарову, которую жестоко избили в июле 2015 года, а в ее собаку стреляли из травматического пистолета.

"Позавчера мне стала известна информация, которая меня очень удивила: что по делу, которое мы расследуем по Киеву, исчезли вещественные доказательства. И сейчас никто не может объяснить, как это произошло. Последний раз, когда выясняли, то человек, который развалил дело о нападении на Валентину Макарову, перешел работать в НАБУ. Я не знаю, повышение это или какое-то наказание для того человека", - отметил Береза.

По словам депутата, правоохранитель, который назначен заниматься делом Макаровой, сообщил, что "потеряны уже новые вещественные доказательства - гильзы".

Береза отметил, что направит полиции сообщение о системной потере вещественных доказательств по делу Макаровой в течение трех лет.

"Каждый раз что-то теряют. Как только находят - сразу теряют", - добавил он.

В свою очередь, Сотник спросила у присутствующего на заседании заместителя начальника Нацполиции - начальника Главного следственного управления Виталия Невгада, знают ли в полиции о ситуации с потерей вещественных доказательств по делам о нападениях на активистов.

В ответ Невгад отметил, что полиции известно о потере вещественных доказательств по делу о нападении на активистов в Одессе.

"Действительно, такой факт имеет место. По данной ситуации было проведено служебное расследование. По результатам служебного расследования ряд сотрудников уволены из органов Национальной полиции. Материалы, выводы служебного расследования направлены по территориальности в ГБР, которым в свое время внесена данная информация в ЕРДР и начато расследование", - сказал Невгад.

По его словам, если будет установлено, что в действиях правоохранителей были признаки состава преступления, они понесут уголовную ответственность.

В то же время Невгад отметил, что «имеются в виду три уголовных производства по эпизоду, который объединен в одно уголовное производство ... Кроме ситуации по Одессе фактически нами не было установлено фактов отсутствия или уголовных производств, или вещественных доказательств».