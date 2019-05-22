Гройсман не изменил своего решения и сегодня подаст в Раду заявление об отставке
11:39, 22 мая 2019Политика
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20 мая Гройсман заявил о решении подать в отставку.
Владимир Гройсман / REUTERS
Премьер-министр Владимир Гройсман, как и обещал ранее, сегодня подаст свое заявление об отставке в Верховную Раду.
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Об этом он заявил на заседании правительства.
"Я заявил и принял решение, что подам в отставку. Сегодня свое заявление я подам в Верховную Раду Украины", - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, 20 мая Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после заседания Кабинета министров 22 мая. Он также сказал, что будет агитировать народных депутатов поддержать это решение.
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