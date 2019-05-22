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Гройсман не изменил своего решения и сегодня подаст в Раду заявление об отставке

11:39, 22 мая 2019
Политика
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Владимир Гройсман / REUTERS

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Об этом он заявил на заседании правительства.

"Я заявил и принял решение, что подам в отставку. Сегодня свое заявление я подам в Верховную Раду Украины", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Гройсман заявил о решении подать в отставку сразу после заседания Кабинета министров 22 мая. Он также сказал, что будет агитировать народных депутатов поддержать это решение.

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Теги: #Гройсман#премьер-министр