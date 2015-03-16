Главред "Эхо Москвы" может покинуть Россию из-за "расстрельных списков" - журналист

Об этом в своем Twitter сообщил журналист американского журнала Time Саймон Шустер.

Sobchak is not alone. Venediktov @aavst confirmed to me last week that he is on the hit list and likely leaving town. http://t.co/FVvwFu3Qxj - Simon Shuster (@shustry) March 16, 2015

"Собчак не единственная. Венедиктов подтвердил мне на прошлой неделе, что он в "расстрельном списке" и предпочитает покинуть город", - написал Шустер.

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В понедельник "Коммерсант" сообщил, что Собчак решила на некоторое время покинуть Россию, поскольку ее имя фигурирует в так называемых "расстрельных списках", о которых писали в прессе после убийства Бориса Немцова.

Позже Ксения Собчак заявила, что сведения о ее иммиграции из России преувеличены.