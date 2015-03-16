Главред "Эхо Москвы" может покинуть Россию из-за "расстрельных списков" - журналист

12:03, 16 марта 2015
Политика
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Главный редактор российского издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов решил на некоторое время уехать из российской столицы.

/ bloknot.ru

Об этом в своем Twitter сообщил журналист американского журнала Time Саймон Шустер.

"Собчак не единственная. Венедиктов подтвердил мне на прошлой неделе, что он в "расстрельном списке" и предпочитает покинуть город", - написал Шустер.

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В понедельник "Коммерсант" сообщил, что Собчак решила на некоторое время покинуть Россию, поскольку ее имя фигурирует в так называемых "расстрельных списках", о которых писали в прессе после убийства Бориса Немцова.

Позже Ксения Собчак заявила, что сведения о ее иммиграции из России преувеличены.

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