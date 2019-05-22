Ляшко решил объявить сбор подписей против роспуска Рады
10:05, 22 мая 2019Политика
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По его словам, указ Зеленского о роспуске Рады является неконституционным и противозаконным.
Олег Ляшко / фото УНИАН
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении Конституции из-за его решения распустить Верховную Раду. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, указ Зеленского о роспуске Рады является неконституционным и противозаконным.
В связи с этим он объявил начало сбора подписей, чтобы КС признал незаконным указ президента о роспуске парламента.
Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
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