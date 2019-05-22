Ляшко решил объявить сбор подписей против роспуска Рады

По его словам, указ Зеленского о роспуске Рады является неконституционным и противозаконным.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении Конституции из-за его решения распустить Верховную Раду. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, указ Зеленского о роспуске Рады является неконституционным и противозаконным.

В связи с этим он объявил начало сбора подписей, чтобы КС признал незаконным указ президента о роспуске парламента.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.