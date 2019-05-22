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Ляшко решил объявить сбор подписей против роспуска Рады

10:05, 22 мая 2019
Политика
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Олег Ляшко / фото УНИАН

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении Конституции из-за его решения распустить Верховную Раду. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, указ Зеленского о роспуске Рады является неконституционным и противозаконным.

В связи с этим он объявил начало сбора подписей, чтобы КС признал незаконным указ президента о роспуске парламента.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

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Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Олег Ляшко#роспуск Рады#Владимир Зеленский