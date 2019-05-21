У Зеленского заявили о необходимости аудита правоохранительных органов

По словам Дениса Монастырского, нужно выяснять, почему затягиваются расследования.

Участник команды президента Украины Владимира Зеленского Денис Монастырский заявил, что вместе с новым парламентом должен быть наработан механизм проведения аудита всех правоохранительных органов.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Монастырского, предложения по выработке действенного законодательного механизма проведения аудита правоохранительных органов будут готовы к выборам.

Читайте такжеОпубликован первый указ президента Зеленского

"Если говорить об аудите НАБУ и почему он не состоялся, первый вопрос: обеспечение работы аудиторов. Второе: критерии такого аудита. Третье: какая финальная оценка? То есть, на чем она базируется. Четвертое: будут ли аудиторы и их помощники иметь доступ к уголовным производствам и оперативно-розыскным делам? Если предоставляем, как это коррелируется с уголовной ответственностью следователя и детектива за разглашение данных оперативно-розыскной деятельности или предварительного расследования?", - отметил он.

По мнению Монастырского, поверхностный аудит, где будет посчитано количество открытых производств и направленных в суд обвинительных актов, ничего не даст.

"Надо выяснять, почему затягиваются расследования, где детективы сработали неэффективно, а где объективные обстоятельства. Только публикаций в СМИ и соцсетях недостаточно для оценки эффективности работы любого правоохранительного органа ", - отметил член команды.

Как сообщал УНИАН, идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук заявил о намерении президента Украины Владимира Зеленского провести в первые 100 дней "аудит государства", чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.