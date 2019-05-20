Международные правозащитники призывают Зеленского положить конец насильственным нападениям на гражданских активистов

Правозащитники требуют усилить подотчетность правоохранительных органов и служб безопасности благодаря общественному контролю.

Международные правозащитные организации призывают президента Владимира Зеленского положить конец насильственным нападениям на гражданских активистов в Украине.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН открытом письме к президенту Украины от таких организаций как Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House по поводу ситуации с защитой прав человека.

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В частности, в письме акцентируется внимание на таких аспектах как безнаказанность, необходимость гражданского контроля над правоохранительными органами, свобода СМИ, положение пострадавших в результате конфликта на востоке Украины, и ответственность за преступления, связанные с конфликтом.

"За последние пять лет мы наблюдаем определенный прогресс со стороны украинской власти по некоторым ключевым проблемам, но также стагнацию и регресс по отношению к другим. Мы пишем это письмо в начале вашего президентства с просьбой, чтобы вы гарантировали, что справедливость, подотчетность и соблюдение прав человека станут ключевыми в вашей повестке дня, особенно в тех сферах, в которых отсутствует прогресс", - отмечают правозащитники.

"Мы призываем вас положить конец безнаказанности за преступления на почве ненависти и насильственным нападения на гражданских активистов и журналистов, усилить подотчетность правоохранительных органов и служб безопасности благодаря общественному контролю, а также защитить права людей с востока Украины, пострадавших в результате конфликта, в частности, пожилых людей", - говорится в письме.

Под этим письмом подписались директор регионального офиса Amnesty International в странах Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс, директор отдела стран Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch Хью Уильямсон и директор программ Freedom House в Европе и Евразии Марк Бехрендт.