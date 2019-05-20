По словам президента, европейская страна начинается с каждого ее гражданина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общей мечтой украинцев является путь в Европу, а общей болью - война на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

Читайте такжеЗеленский заявил, что Украина готова к диалогу с РФ и назвал условие

«Европейская страна начинается с каждого. Мы избрали путь в Европу, но Европа не где-нибудь, Европа она вот здесь (Зеленский показал на свою голову - УНИАН), и когда Европа будет вот здесь (в голове - УНИАН), она будет в Украине», - подчеркнул президент, отметив, что это наша общая мечта.

По словам Зеленского, у украинцев есть общая боль.

«Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас и каждый из нас переселенец», - добавил глава государства.