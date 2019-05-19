Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО
22:29, 19 мая 2019Политика
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Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова после поданного им заявления.
Петр Порошенко уволил Александра Турчинова / фото УНИАН
Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Соответствующий указ №297/2019 от 19 мая опубликован на сайте президента.
"Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
Как сообщал УНИАН, 17 мая секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.
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