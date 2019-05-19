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Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО

22:29, 19 мая 2019
Политика
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Петр Порошенко уволил Александра Турчинова / фото УНИАН

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Соответствующий указ №297/2019 от 19 мая опубликован на сайте президента.

"Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

Как сообщал УНИАН, 17 мая секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.

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Теги: #СНБО#Петр Порошенко#Александр Турчинов