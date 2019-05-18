Порошенко уволил скандального Демчину с должности первого зампредседателя СБУ

В марте 2017 года Павел Демчина стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни.

Президент Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

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Текст соответствующего указа №280/2019 обнародован на сайте президента.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года Демчина стал фигурантом скандала о несоответствии задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни.

Некоторые СМИ информировали, согласно декларации за 2015 год, Демчина проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имеет собственного жилья, автомобиля или сбережений. При этом его гражданская жена, которая является матерью его троих детей, является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном имении.

10 марта 2017 года в НАБУ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство «по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (ст. 368-2 Уголовного кодекса)». Основанием для этого стали материалы журналистских расследований.

В мае 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что, согласно законодательству, декларации сотрудников спецслужбы запрещено обнародовать.

14 сентября 2018 года детективы НАБУ подготовили сообщение о подозрении Демчине в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса ("незаконное обогащение").

Так, следствие установило, что с 26 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года чиновник получил в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6,4 млн грн. Речь идет о новом автомобиле Land Rover Range Rover Sport, MERCEDES-BENZ V250, земельных участках в пригороде Киева (0,1011 га и 0,1072 га соответственно), а также квартире возле указанных земельных участков.

По версии следствия, чиновник СБУ в период с 26.04.2015 по 31.12.2016, не имея предварительно полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами.

26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

13 мая председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что Порошенко тайно присвоил Демчине звание генерал-полковника.