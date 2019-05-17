У Зеленского прокомментировали развал коалиции в Раде

Зеленский будет обращать внимание на настроения в обществе относительно запроса на перезагрузку нынешнего состава парламента, отметил советник.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что объявление председателем Верховной Рады Андреем Парубием об отсутствии коалиции после выхода из нее фракции «Народный фронт» не является препятствием для роспуска парламента, поскольку большинства в парламенте не было уже давно.

Как объяснил Разумков в комментарии УНИАН, соответствующее заявление спикера ВР не запускает 30-дневный отсчет, который по законодательству отведен для создания новой коалиции и поэтому не является препятствием для роспуска парламента.

Разумков отметил, что ему тяжело оценивать демарш «Народного фронта», поскольку он до конца не понимает, что произошло. «Коалиции в парламенте не было ни 15, ни 16, ни 17 мая и коалиции нет уже несколько лет, о чем признают в телеэфирах коллеги, которые являются составляющей частью так называемой коалиции», - отметил он.

По мнению советника Зеленского, позиция «Народного фронта», в первую очередь, политическая, а не юридическая, «поскольку выйти из того, чего уже многие годы нет, достаточно тяжело».

В целом, по его словам, у Зеленского спокойно относятся к таким действиям фракции «Народный фронт» и спикера парламента.

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«Мы считаем, что Рада должна была бы действовать более конструктивно для того, чтоб реально менять жизнь наших сограждан в лучшую сторону. Было бы правильно, чтобы легитимность принятия решения, которые в ней принимаются, были бы на 100% легитимно восприняты как внутри государства, так и за его пределами, для этого важна коалиция и соблюдение регламента Верховной Рады», - подчеркнул Разумков.

«Мы думаем, что сегодняшнее объявление (о прекращении действия коалиции – УНИАН) не запускает 30 дней, поскольку это должно было произойти несколько лет назад, но это позиция, которая озвучена парламентом», - добавил он.

Комментируя вероятность роспуска Рады и объявления внеочередных парламентских выборов, он отметил: «Поживем – увидим, как будут дальше развиваться события вокруг этой темы, главное, чтоб все шло в рамках действующего законодательства».

Также он заметил, что Зеленский будет обращать внимание на настроения в обществе относительно запроса на перезагрузку нынешнего состава парламента.

Реагируя на данные проведенного тремя компаниями социологического опроса, согласно которому за роспуск нынешнего состава Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов выступает 38,1% украинцев, Разумков отметил, что не обращать на это внимание конечно, нельзя.

«Зеленский будет на это обращать внимание как президент, который должен слышать граждан своей страны. Но он будет действовать в рамках закона и Конституции», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

Согласно украинскому законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.