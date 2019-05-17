Кивалов: Зеленский вполне может распустить парламент

По мнению Кивалова, новоизбранный президент Зеленский может легко распустить Раду, просто издав указ.

Беспрецедентное по цинизму и бесполезности событие произошло в пятницу, 17 мая, в Верховной раде: "Народный фронт" объявил о выходе из коалиции.

Об этом в комментарии УНИАН сказал нардеп, член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов.

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"В связи с этим, могу сказать следующее: напомню лишь, что есть лишь три основания для досрочного роспуска парламента, согласно Конституции:

- неспособность депутатов сформировать парламентскую коалицию в течение месяца;

- невозможность открыть пленарные заседания в течение 30 дней на протяжении одной сессии;

- если после отставки Кабинета министров не сформировано новое правительство в течение 60 дней.

И мы помним, что за шесть месяцев до окончания полномочий текущего созыва парламента распустить его нельзя. А это, теоретически, 27 мая. И вот НФ решил, что он умнее одесского раввина и применил схему, которая, по их мнению, сделает невозможным досрочный роспуск парламента", - отметил Кивалов.

"Хочу их разочаровать: это не так! Новоизбранный президент Владимир Зеленский, после принятия присяги в Раде, 20 мая, вполне может издать Указ о досрочном роспуске парламента. Логика Указа: коалиции нет больше двух лет, а не три дня. И это не зависит от того, заявил ли Парубий о прекращении коалиции или нет. Следовательно, месяц, отведенный законом на формирование коалиции, давно истек. А если депутаты будут не согласны с таким Указом – пусть идут в суд и там доказывают его несостоятельность. Вот тогда и будет установлено, когда фактически коалиция прекратила своё существование, и от какой именно даты считать месяц для формирования новой коалиции", - заявил нардеп.

"Не берусь прогнозировать решение суда, мы видели всякие решения. Но логика, здравый смысл и законные основания, говорят о том, что президент имеет хороший шанс на победу в таком судебном процессе. Кроме того, Рада может ведь и самораспуститься. Не исключаю, что Зеленский обратиться с таким предложением к депутатскому корпусу прямо после инаугурации".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 мая, лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

По его словам, «Народный фронт» «призывает фракции государственнической идеологии немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

По словам представителей новоизбранного президента Зеленского, Украине нужен дееспособный парламент, поскольку это запрос украинского народа. У Зеленского отмечают, что, фактически, коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее покинули фракции «Самопомочи», «Батькивщины» и Радикальной партии.