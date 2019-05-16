За последний год много сделано для приближения Украины к Евросоюзу - Мингарелли

Посол ЕС заявил, что Украина стала лучше интегрированной в общий рынок Евросоюза.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли убежден, что за последний год много сделано для приближения Украины к Евросоюзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол ЕС заявил на мероприятии по случаю Дня Европы.

«С тех пор, когда мы с вами встречались предыдущий раз, 12 месяцев назад, очень много было сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому Союзу, и все это делалось на основе общих ценностей», - заявил Мингарелли.

В частности, посол ЕС подчеркнул, что, благодаря украинской власти, в том числе правительству и парламенту, удалось осуществить большой прогресс во внедрении Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

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«Благодаря внедрению этого Соглашения в экономическом отношении, Украина значительно лучше интегрирована в общий рынок Европейского Союза. Сегодня более 40% украинского экспорта направляется на рынок Европейского Союза, и более 15 тысяч украинских предприятий экспортируют на рынок ЕС», - добавил Мингарелли.

Кроме того, дипломат отметил, что за предыдущие месяцы благодаря безвизовому режиму более 2,5 миллиона украинцев посетили Западную Европу.

«Все это было возможным благодаря чрезвычайному лидерству, которое показали правительство и президент Украины в стабилизации ситуации в Украине и реструктуризации экономики», - сказал посол ЕС.

Он добавил, что ЕС, со своей стороны, делился опытом во внедрении структурных реформ, и в частности децентрализации и очищении банковского сектора.

Мингарелли подчеркнул, что в Евросоюзе были поощрены тем фактом, что интеграция Украины в ЕС и НАТО закреплена в Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявляет, что для членства Украины в Евросоюзе двери открыты, но ЕС пока не готов предоставить перспективу членства.