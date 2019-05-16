Надеюсь, новый президент не будет заглядывать в карманы бизнеса, как действующий гарант - глава Волынского облсовета

Глава Волынского областного совета выразил надежду, что с приходом к власти нового президента в Украине прекратится коррупция и давление на бизнес.

Председатель Волынского областного совета, член президиума УКРОПа Игорь Палица во время очередной, 23-й сессии облсовета отчитался перед депутатами и общественностью о результатах работы в 2018 году.

«Мы приняли 45 региональных программ, на реализацию которых выделили 111 миллионов гривень. В целом областной совет работал очень четко и слаженно. Благодаря этому депутаты всегда прислушивались друг к другу и находили консенсус и принимали конструктивные решения, которые были полезными для нашего края», – отметил представитель УКРОПа.

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В то же время глава областного совета выразил надежду, что с приходом к власти нового президента в Украине прекратится коррупция и давление на бизнес.

«Надеюсь, что новоизбранный гарант не будет заглядывать в карманы предпринимателей, как это делал нынешний президент Украины», – отметил Игорь Палица.

Также он имеет надежду, что при новой власти в государстве начнет активную работу предприятие «Волиньприродресурс». Оно получило лицензию на добычу торфа, янтаря и меди еще два года назад. Однако предприятие до сих пор не заработало.

«Были возбуждены уголовные дела, которые блокируют его работу. В том случае, когда новый президент Украины назначит нового главу ОГА, который будет нарушать законодательство, я призываю депутатов немедленно инициировать выражение ему недоверия. Руководитель ОГА должен работать на благо общества», – подчеркнул укроповец.

Кроме того, он поблагодарил депутатов за работу в 2018 году и призвал к конструктивному сотрудничеству в дальнейшем.