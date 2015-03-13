Большинство украинцев поддерживают уступки власти ради прекращения войны - опрос
Треть украинцев в возрасте старше 16 лет убеждены, что ради прекращения кровопролития на Донбассе украинская власть должна пойти на любые уступки. Еще почти треть считает, что переговоры возможны, на отдельные уступки можно пойти, если это целесообразно.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое осуществила GfK Ukraine в феврале 2015 года.
Отвечая на вопрос «Скажите, пожалуйста, согласились бы вы, чтобы украинская власть пошла на уступки ради прекращения войны на Донбассе?», треть респондентов в возрасте старше 16 лет (32%) сказала, что власти нужно идти на все необходимые уступки, чтобы прекратить кровопролитие.
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29% опрошенных убеждены, что переговоры возможны, на отдельные уступки можно пойти, если это целесообразно. 21% респондентов считают, что власть не должна идти ни на какие уступки, а ей нужно мобилизовать население, добиваться помощи Запада и освобождать Донбасс военным путем. Одновременно 18% не смогли дать ответ на этот вопрос.
Относительно регионального распределения, то среди жителей Киева и центрального региона доминирует мнение, что переговоры возможны, на отдельные уступки можно пойти, если это целесообразно (этот вариант выбрали 44% киевлян и 36% представителей центрального региона). Вариант ответа «Власти не нужно идти ни на какие уступки, а мобилизовать население, добиваться помощи Запада и освобождать Донбасс военным путем» является самым распространенным в северном и западном регионах (42% и 34% соответственно). Одновременно жители Юга и Востока настаивают на том, что властям нужно идти на все необходимые уступки, чтобы прекратить кровопролитие (44% и 54%).
Относительно уступок, на которые следует пойти украинской власти, чтобы прекратить войну на Донбассе, 21% респондентов поддерживают предоставление территориям, контролируемым ДНР и ЛНР, особого статуса на определенный период с частичным контролем со стороны Киева (как зафиксировано в Минских соглашениях). Вторым и третьим по популярности ответами является признание русского языка вторым государственным на всей территории Украины с закреплением этого в Конституции (12%) и отказ от намерения вступить в НАТО и закрепление нейтральности Украины в Конституции (11%).
Опрос проводился GfK Ukraine в течение 2-15 февраля 2015 года методом личного интервью на дому у респондента. Во время исследования было опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет и старше во всех областях Украины (включительно с Киевом), кроме Автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,1%.