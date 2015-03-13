Большинство украинцев поддерживают уступки власти ради прекращения войны - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое осуществила GfK Ukraine в феврале 2015 года.

Отвечая на вопрос «Скажите, пожалуйста, согласились бы вы, чтобы украинская власть пошла на уступки ради прекращения войны на Донбассе?», треть респондентов в возрасте старше 16 лет (32%) сказала, что власти нужно идти на все необходимые уступки, чтобы прекратить кровопролитие.

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29% опрошенных убеждены, что переговоры возможны, на отдельные уступки можно пойти, если это целесообразно. 21% респондентов считают, что власть не должна идти ни на какие уступки, а ей нужно мобилизовать население, добиваться помощи Запада и освобождать Донбасс военным путем. Одновременно 18% не смогли дать ответ на этот вопрос.

Относительно регионального распределения, то среди жителей Киева и центрального региона доминирует мнение, что переговоры возможны, на отдельные уступки можно пойти, если это целесообразно (этот вариант выбрали 44% киевлян и 36% представителей центрального региона). Вариант ответа «Власти не нужно идти ни на какие уступки, а мобилизовать население, добиваться помощи Запада и освобождать Донбасс военным путем» является самым распространенным в северном и западном регионах (42% и 34% соответственно). Одновременно жители Юга и Востока настаивают на том, что властям нужно идти на все необходимые уступки, чтобы прекратить кровопролитие (44% и 54%).

Относительно уступок, на которые следует пойти украинской власти, чтобы прекратить войну на Донбассе, 21% респондентов поддерживают предоставление территориям, контролируемым ДНР и ЛНР, особого статуса на определенный период с частичным контролем со стороны Киева (как зафиксировано в Минских соглашениях). Вторым и третьим по популярности ответами является признание русского языка вторым государственным на всей территории Украины с закреплением этого в Конституции (12%) и отказ от намерения вступить в НАТО и закрепление нейтральности Украины в Конституции (11%).

Опрос проводился GfK Ukraine в течение 2-15 февраля 2015 года методом личного интервью на дому у респондента. Во время исследования было опрошено 1000 человек в возрасте от 16 лет и старше во всех областях Украины (включительно с Киевом), кроме Автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Статистическое отклонение не превышает 3,1%.