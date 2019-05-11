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Климкин: двухлетнего украинца, которого удерживали в посольстве Дании, вернули маме

23:43, 11 мая 2019
Политика
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Павел Климкин / REUTERS

Двухлетнего украинского мальчика Даниэля, которого отец-датчанин удерживал в посольстве Дании в Киеве, вернули маме-украинке. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем совместно будут воспитывать сына. Благодарю датским коллегам, особенно моему другу (министру иностранных дел Дании) Андерсу Самуэльсену и всем, кто помогал с украинской стороны. Сделали все, чтобы дело решилась как можно менее травматично для ребенка", - написал он. 

Как сообщал УНИАН, 7 мая мать ребенка, жительница Запорожья Анастасия начала акцию протеста возле посольства Дании, требуя, чтобы датские дипломаты допустили ее к сыну Даниэлю, который находится с отцом, гражданином Дании Яном Когом Могенсеном в помещении посольства.

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Теги: #Климкин#Запорожье