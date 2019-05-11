Климкин: двухлетнего украинца, которого удерживали в посольстве Дании, вернули маме

По словам главы МИД, родители двухлетнего украинского мальчика Даниэля, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, договорились воспитывать сына вместе.

Двухлетнего украинского мальчика Даниэля, которого отец-датчанин удерживал в посольстве Дании в Киеве, вернули маме-украинке. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем совместно будут воспитывать сына. Благодарю датским коллегам, особенно моему другу (министру иностранных дел Дании) Андерсу Самуэльсену и всем, кто помогал с украинской стороны. Сделали все, чтобы дело решилась как можно менее травматично для ребенка", - написал он.

Даніель з мамою вийшли з Посольства Данії і поїхали додому. Батьки уклали угоду і надалі спільно виховуватимуть сина.Дякую 🇩🇰колегам,особливо моєму другові @anderssamuelsen, і усім,хто допомагав з 🇺🇦сторони.Зробили все,аби справа вирішилась якомога менш травматично для дитини pic.twitter.com/hNKhUwy2Ku — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 мая 2019 г.

Как сообщал УНИАН, 7 мая мать ребенка, жительница Запорожья Анастасия начала акцию протеста возле посольства Дании, требуя, чтобы датские дипломаты допустили ее к сыну Даниэлю, который находится с отцом, гражданином Дании Яном Когом Могенсеном в помещении посольства.