МИД вмешался в историю с мальчиком из Запорожья, которого удерживают в посольстве Дании в Киеве

По словам Климкина, сейчас крайне важно, чтобы датское посольство "поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков".

Глава МИД Павел Климкин обратился главе МИД Дании Андерсу Самуельсону с просьбой о содействии в разрешении конфликта между жительницей Запорожья Анастасией Малапурой и гражданином Дании Могенсеном Яном Когом, который увез их ребенка без согласия матери.

Читайте такжеКлимкин заявил, что предложит Зеленскому свою отставку

Двухлетний мальчик находится на территории посольства Дании в Киеве. Об этом Климкин в четверг, 9 мая, написал на своей странице в Facebook.

"Второй раз за последние два дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсен об украинском мальчике Даниэле, похищенном неделю назад в Запорожье, которого вопреки всем правилам и нормам содержится в Посольстве Дании в Украине", - отметил Климкин.

По словам министра, сейчас крайне важно, чтобы датское посольство "поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков". "Получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки", - сообщил об итогах разговора Климкин.

Мать Даниэля Анастасия утверждает, что ее сына в Запорожье 2 мая похитил ее бывший муж, гражданин Дании. По словам матери, мальчика похитили неизвестные мужчины, когда малый гулял с бабушкой, а женщину - избили.

Позже стало известно, что мальчика удерживают в здании посольства Дании в Киеве. Мать утверждает, что рассталась с бывшим мужем и вернулась с ребенком в Украину законно, и сейчас категорически против вывоза сына за границу.