В Минкульте прокомментировали якобы стремление Филарета восстановить УПЦ КП

Он напомнил, что с 15 декабря 2018 года УПЦ КП прекратила свое существование.

Любые разговоры об Украинской православной церкви Киевского патриархата возможны только в прошедшем времени.

Об этом заявил в Facebook директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш, комментируя некоторые сообщения о якобы возобновлении или продолжении функционирования бывшей УПЦ КП.

«Любые разговоры об УПЦ КП возможны только в прошедшем времени. И это аксиома», - написал он.

Чиновник Минкульта напомнил, что 15 декабря 2018 года перед Объединительным собором ПЦУ/УПЦ состоялись в отдельных помещениях на территории Софии Киевской два параллельных собора УПЦ КП и УАПЦ, на которых единогласно с участием всех архиереев обеих церквей было принято решение, что после образования объединенной поместной церкви Украины обе церкви и их центры прекращают существование.

«Практически все пять пунктов соборных постановлений говорят об этом: сетями интернета уже бродит этот текст, согласно которому все органы бывшей УПЦ КП (так же, как и УАПЦ) должны быть инкорпорированы в структуру ПЦУ/УПЦ», - отметил Юраш.

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Он подчеркнул, что 30 января 2019 года состоялась государственная регистрация всех уставных документов УПЦ/ПЦУ - устав самой церкви и устав Киевской митрополии УПЦ/ПЦУ. Следовательно, факт реализации решений собора 15 декабря, то есть прекращение существования прежней структуры УПЦ КП, был завершен и в юридической плоскости.

Чиновник также напомнил, что 5 февраля в Киеве состоялось первое заседание синода поместной церкви, на котором бывшему предстоятелю УПЦ КП патриарху Филарету было определено оставаться правящим архиереем столичного города с вхождением в его епархию всех приходов и монастырей бывшей УПЦ КП Киева и тех общин, которые будут иметь желание присоединиться к этой структуре.

Как известно, в СМИ и социальных сетях развернулась дискуссия по поводу сапрошення патриарха Филарета митрополита Епифания почтить память священномученика Макария, которое было совершено на бланке УПЦ КП. Это приглашение дает основания думать об определенном противостоянии между Филатером и Епифанием.

Филарет по этому поводу заявил: «До меня дошла информация из средств массовой информации, что Вы выразили недовольство тем, что я не пригласил Вас на празднование памяти святого священномученика Макария, митрополита Киевского. Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, возможно она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом?»

Также в письме говорится о том, что Филарету стало известно, что якобы Епифаний «пытается отслужить литургию то ли в г. Днепре, то ли в г. Мариуполе и там собрать архиереев ПЦУ в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария».

Филарет пригласил Епифания на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая, где «мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей церкви».