У Общественного совета добропорядочности и международных экспертов не было претензий к новоизбранному руководству ВАС - СМИ

Судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Танасевич, ее заместителем - судью Крука.

У международных экспертов и украинской общественности не было претензий к новоизбранным председателю Высшего антикоррупционного суда Елене Танасевич и ее заместителю Евгению Круку.

Об этом Громадському заявила член Общественного совета добропорядочности Галина Чижик.

«Я бы хотела провести параллель с Верховным судом, конкурс в который проводили два года назад. Тогда судьи Верховного суда избрали председателем суда Валентину Данишевскую. Она имела до этого судейский опыт, потом работала экспертом на различных проектах. То есть, выбрали кандидатуру, к которой также не было претензий общественности... На самом деле, мы тоже должны понимать, что председатель и Верховного и Антикоррупционного суда - это лицо этого суда. Поэтому понятно, что если на эту должность избирается человек, к которому есть вопросы, то страдает репутация всего органа», - отметила Чижик.

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По ее словам, правильность решения об избрании руководства Высшего антикоррупционного суда можно будет оценить после первых нескольких месяцев работы учреждения.

«Перед Танасевич сейчас очень большие вызовы стоят. Я даже не знаю, радоваться за нее или нет, потому что сейчас на нее очень много задач организационных и по налаживанию работы суда будет возложено», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда принесли присягу.

Сегодня, 7 мая, судьи ВАС избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Танасевич, ее заместителем - судью Крука.

Высший антикоррупционный суд должен начать работу 5 сентября.