Помпео в последний момент отменил визит в Берлин, где планировалось обсуждение Украины

Во время сегодняшнего визита в Берлин госсекретарь США планировал встретиться с Ангелой Меркель и Гайко Маасом.

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил сегодняшний визит в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом.

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Как сообщает Reuters, об этом заявили в Посольстве США в ФРГ, ссылаясь на изменения в графике Помпео.

"К сожалению, мы должны перепланировать встречи в Берлине в связи с неотложными вопросами. Мы рассчитываем на перепланировку этой важной серии встреч. Госсекретарь ожидает посещение Берлина в скором времени", - сказано в сообщении.

Которое сообщал УНИАН, ранее в Госдепартаменте США заявляли, что Помпео 7 мая в Берлине обсудит с Меркель и Маасом, в частности, ситуацию в Украине.