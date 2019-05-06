Луценко назвал подозрения Кулика окружению Порошенко "политическими предвыборными заявлениями"

По словам генпрокурора, за нарушения при оглашении подозрений Кулик будет отвечать в дисциплинарном порядке перед Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал действия прокурора Константина Кулика по объявлению подозрений лицам из окружения действующего президента Петра Порошенко политическими предвыборными заявлениями, не имеющими ничего общего с юридической деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал журналистам во время Киевского еврейского форума.

«Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Кулик, то я оценивает это как исключительно политические предвыборные заявления, которые не носят ничего общего с юридической деятельностью. Я не один раз говорил с г-ном Куликом. Моя позиция понятна – если есть доказательства, достаточные для объявления подозрения любому гражданину Украины в рамках подследственности ГПУ – это право и обязанность органов прокуратуры. Если таких доказательств нет – то такие шаги я расцениваю как незаконные», - заявил он.

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По словам Луценко, прокурор Кулик нарушил, в том числе, «технологию объявления подозрений», и поэтому они были сняты с ЕРДР.

«Совершенно она была нарушена, за что он будет отвечать в дисциплинарном порядке перед КДКП (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров – УНИАН)», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

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Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе и высокопоставленным чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, глава отдела процессуального руководства в уголовных производствах Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которому ГПУ объявила о подозрении, является экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.

22 апреля на сайте ГПУ были опубликованы повестки Ложкину, Филатову и Гонтаревой о вызове для вручения подозрений и допроса по так называемому «делу Курченко». Всех указанных лиц вызвали к следователю на 23 и 25 апреля на разное время в качестве подозреваемых в уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года.

В рамках этого уголовного производства ГПУ расследует создание экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершение преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, сфере налогообложения и других. Один из эпизодов производства - хищения при закупке так называемых «вышек Бойко» - самоподъемных буровых установок, приобретенных за более 400 миллионов долларов. Другой - коррупционные схемы беглого олигарха Курченко.