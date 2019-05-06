Луценко назвал подозрения Кулика окружению Порошенко "политическими предвыборными заявлениями"
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал действия прокурора Константина Кулика по объявлению подозрений лицам из окружения действующего президента Петра Порошенко политическими предвыборными заявлениями, не имеющими ничего общего с юридической деятельностью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал журналистам во время Киевского еврейского форума.
«Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Кулик, то я оценивает это как исключительно политические предвыборные заявления, которые не носят ничего общего с юридической деятельностью. Я не один раз говорил с г-ном Куликом. Моя позиция понятна – если есть доказательства, достаточные для объявления подозрения любому гражданину Украины в рамках подследственности ГПУ – это право и обязанность органов прокуратуры. Если таких доказательств нет – то такие шаги я расцениваю как незаконные», - заявил он.
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По словам Луценко, прокурор Кулик нарушил, в том числе, «технологию объявления подозрений», и поэтому они были сняты с ЕРДР.
«Совершенно она была нарушена, за что он будет отвечать в дисциплинарном порядке перед КДКП (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров – УНИАН)», - подчеркнул генпрокурор.
Как сообщал УНИАН, 28 марта Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.
По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.
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Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе и высокопоставленным чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.
В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, глава отдела процессуального руководства в уголовных производствах Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которому ГПУ объявила о подозрении, является экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Алексей Филатов и другие топ-чиновники.
Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.
22 апреля на сайте ГПУ были опубликованы повестки Ложкину, Филатову и Гонтаревой о вызове для вручения подозрений и допроса по так называемому «делу Курченко». Всех указанных лиц вызвали к следователю на 23 и 25 апреля на разное время в качестве подозреваемых в уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года.
В рамках этого уголовного производства ГПУ расследует создание экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершение преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, сфере налогообложения и других. Один из эпизодов производства - хищения при закупке так называемых «вышек Бойко» - самоподъемных буровых установок, приобретенных за более 400 миллионов долларов. Другой - коррупционные схемы беглого олигарха Курченко.