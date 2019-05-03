Команда Зеленского обещает возобновить ответственность за незаконное обогащение

Советник по международным вопросам Александр Данилюк отметил, что этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.

Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рябошапка заявил на брифинге в Брюсселе, где представители Владимира Зеленского встречались с чиновниками ЕС.

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"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена ​​за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.

Советник по международным вопросам Александр Данилюк отметил, что этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.

"Для европейской стороны это также один из приоритетов, они несколько раз в этом говорили", - добавил Рябошапка.

Ранее ЕС предложил комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.

Напомним, ЕС, США, МВФ и Всемирный банк считают, что новые законопроекты о возобновлении статьи о незаконном обогащении в Уголовном кодексе не могут стать эффективным средством в борьбе с коррупцией и должны быть пересмотрены.

Как сообщалось, Конституционный Суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст. 368-2 УК о незаконном обогащении, поскольку ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Такое решение вызвало беспокойство МВФ, посольств США и Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь народные депутаты подали более десяти альтернативных инициатив.