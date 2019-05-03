Команда Зеленского обещает возобновить ответственность за незаконное обогащение
Советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики новоизбранного президента Украины Руслан Рябошапка уверяет, что уголовная ответственность за незаконное обогащение будет восстановлена.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Рябошапка заявил на брифинге в Брюсселе, где представители Владимира Зеленского встречались с чиновниками ЕС.
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"Однозначно да, это одна из наших первоочередных инициатив. Уголовная ответственность будет восстановлена за незаконное обогащение. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который позволит нивелировать тот негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая состоялась благодаря решению Конституционного суда", - сказал Рябошапка.
Советник по международным вопросам Александр Данилюк отметил, что этот вопрос является одним из условий для успешного сотрудничества с МВФ.
"Для европейской стороны это также один из приоритетов, они несколько раз в этом говорили", - добавил Рябошапка.
Ранее ЕС предложил комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь для подготовки законопроектов о незаконном обогащении.
Напомним, ЕС, США, МВФ и Всемирный банк считают, что новые законопроекты о возобновлении статьи о незаконном обогащении в Уголовном кодексе не могут стать эффективным средством в борьбе с коррупцией и должны быть пересмотрены.
Как сообщалось, Конституционный Суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст. 368-2 УК о незаконном обогащении, поскольку ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.
Такое решение вызвало беспокойство МВФ, посольств США и Великобритании.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен восстановить эту статью в другой редакции.
В свою очередь народные депутаты подали более десяти альтернативных инициатив.