"Создать видимость угрозы": экс-депутат Госдумы раскрыл цель путинской паспортизации ОРДЛО

Российский оппозиционер считает, что не корректно проводить параллели между ОРДЛО и Абхазией и Южной Осетией.

Несмотря на паспортизацию жителей ОРДЛО, у президента РФ Владимира Путина нет планов по оккупации этой территории.

Такое мнение в интервью изданию «Апостроф» выразил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. По его оценке, Кремль просто хочет как можно дороже «продать» оккупированные районы Донбасса Украине.

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Российский оппозиционер считает, что не корректно проводить параллели между ОРДЛО и Абхазией и Южной Осетией. «Здесь у Кремля был абсолютно осознанный план по захвату Крыма, направленный на сохранение путинской власти в условиях Майдана и не допущении распространения революционного вируса в Россию. А Донбасс возник, как разменная монета, как побочный результат борьбы элит внутри РФ, Путин хотел использовать Донбасс для признания Крыма частью России, но этого не случилось», – отметил Пономарев.

Он считает, что Путин хочет создать видимость угрозы, чтобы на переговорах Зеленский был более гибкий. «То есть нужно испугать украинское руководство, чтобы у них было ощущение, что уже произошла оккупация, и может начаться новый виток войны, а Зеленский ведь шел, как и Порошенко в 2014, с обещанием принести мир в страну. Поэтому это может стать катастрофой для его президентского рейтинга, поэтому он должен делать все что угодно, лишь бы этого не произошло. Думаю, в этом и состоит план Кремля, а не в оккупации», – сказал Пономарев.

«Я бы советовал ему (Владимиру Зеленскому – ред.) делать вид, что вообще ничего не произошло. Безусловно, все шаги по линии ООН правильны, и я полностью их поддерживаю. Международное сообщество должно действовать, а Украина должна это "не заметить"», – уверен российский оппозиционер.