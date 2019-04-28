"Все на ушах стояли": сотрудники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Официант одного из ресторанов на вопрос о Зеленском отметил, что лично доставлял ему завтрак и охарактеризовал избранного украинского президента как очень простого.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который поехал на отдых в Турцию, вероятно, выбрал для себя виллу "Президентская" в отельном комплексе в 25 километрах от Бодрума.

Об этом заявили в "РИА Новости", чей корреспондент расспросил сотрудников отеля о пребывании там украинского политика.

Подчеркивается, что Зеленский произвел хорошее впечатление, в нем увидели "простого, приятного и весьма симпатичного человека".

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При этом российскому журналисту не удалось увидеть самого шоумена, однако он утверждает, что застал возвращение в отель кортежа Зеленского, состоящего из четырех автомобилей и машины скорой помощи.

"Он вчера приходил в наш магазин. Мы его не узнали: в майке, шортах, босиком. Простой такой, вот как мы с вами, и охранники у него такие же: тоже в футболках, и не скажешь, что охрана. Один, правда, такой мощный парень", – рассказала русскоязычная хозяйка небольшого магазина, работающего на территории отеля.

Официант одного из ресторанов на вопрос о Зеленском отметил, что лично доставлял ему завтрак и охарактеризовал избранного украинского президента как очень простого.

Такое же мнение о Зеленском высказал и сотрудник безопасности пляжа. "Мы не имеем права разглашать место отдыха наших клиентов, особенно ВИП-персон. Но могу сказать, что нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и веселый парень".

По его словам, от Зеленского не поступало запроса на предоставление ему дополнительной охраны.

"Но наши все равно предоставили свою охрану, причем не только традиционную, когда люди наушниками в ушах, но "невидимую": например, мы с вами сейчас на пляже разговариваем, а кто-то из охраны может под видом отдыхающего сейчас тут следить за обстановкой", – сказал он.

Другой сотрудник рассказал, что отель недавно открылся, и отдых Зеленского стал первым "визитом лица такого высокого уровня".

"Перед его приездом тут все на ушах стояли, встречали его в аэропорту с кортежем. Кроме этого, в отеле на время его пребывания работают несколько человек из службы безопасности президента Турции", – сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский 26 апреля отправился на отдых в турецкий Бодрум вместе с семьей.