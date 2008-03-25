Нашей Украине уже не нравится приватизация по Тимошенко

“Наша Украина” настаивает на исключении из перечня предприятий, подлежащих приватизации, предприятия оборонно-промышленного комплекса и атомного машиностроения.

Об этом идет речь в заявлении лидера партии “Народный Союз “Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО, текст которого передан УНИАН.

“Мы настаиваем, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса и атомного машиностроения были исключены из перечня объектов, которые приватизируются в 2008 году, а во время приватизации остальных предприятий значительное внимание уделялось долгосрочным инвестиционным обязательствам”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, «Наша Украина» выражает обеспокоенность тревожными тенденциями, которые наметились в процессе приватизации некоторых стратегических объектов. В.КИРИЛЕНКО напомнил, что распоряжениями Кабинета министров №81-р от 16 января и № 367-р от 22 февраля утверждены перечни хозяйственных обществ, частицы или государственные пакеты акций которых подлежат первоочередной продаже в текущем году. При этом, по его словам, среди этих хозяйственных обществ есть и такие, которые играют важную роль в обеспечении национальной безопасности и обороны. В.КИРИЛЕНКО отметил, что в связи с этим решением Совета национальной безопасности и обороны от 15 февраля этого года правительству поручено в месячный срок определить отрасли экономики, разгосударствление которых должно происходить по отдельным программам развития. Но, отметил лидер партии, это поручение не выполнено. В.КИРИЛЕНКО заметил, что к приватизации полным ходом готовится ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса и атомного машиностроения. “Между тем, целесообразность, а иногда и законность приватизации этих объектов вызывает серьезные сомнения”, - сказал он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, запланированная приватизация государственного пакета акций Феодосийской судостроительной компании «Море» противоречит Закону Украины «О приватизации государственного имущества», поскольку это предприятие относится к оборонно-промышленному комплексу, и изготовляет и ремонтирует в том числе и военную технику. В.КИРИЛЕНКО отметил, что потеря контроля государства над этим предприятием может поставить Вооруженные Силы в зависимость от частных владельцев, что негативно повлияет на обороноспособность страны.

Подобная ситуация, заметил он, складывается и с приватизацией государственного пакета акций Научно-исследовательского института электромеханических приборов, главным заказчиком продукции которого является Министерство обороны Украины.

Не меньше вопросов, считает В.КИРИЛЕНКО, вызывает и форсированная приватизация более 75% акций ОАО «Турбоатом», в результате чего это уникальное предприятие перейдет в руки одной из иностранных финансово-промышленных групп. “Такое развитие событий осложнит реализацию «Энергетической стратегии Украины до 2030 года» и может привести к потере Украиной статуса ведущего государства в сфере энергетического машиностроения”, - отметил он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, «Наша Украина» всегда выступала за развитие рыночной экономики, которая базируется на частной собственности. “Мы понимаем, что приватизация, особенно через механизм аукционов, принесет значительные поступления в бюджет. Однако главной целью приватизации должно быть все-таки не зарабатывание денег для покрытия текущих расходов бюджета, а создание эффективной экономики”, - добавил он.