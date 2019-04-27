Украина готовит пакет "жестких" санкций из-за российской паспортизации Донбасса - Климкин

По словам Климкина, Украина будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после агрессии в Керченском проливе, а более жестких – секторальных или экономических ограничений.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России через указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса.

Об этом Климкин заявил в эфире одного из телеканалов, говорится на странице МИД в Twitter.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на РФ, а также подготовкой дополнительных украинских санкций против России секторальных и экономических", - заявил Климкин.

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По словам Климкина, Украина будет настаивать на введении не персональных санкций, как было после агрессии в Керченском проливе, а более жестких – секторальных или экономических ограничений.

Глава МИД добавил, что это могут быть "люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима".

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

В связи с этим решением президент Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра санкционного режима в июне.