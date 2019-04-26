На экс-депутата Крючкова одели электронный браслет

Экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть", экстрадированный из Германии в Украину, 22 апреля вышел из СИЗО под залог в 7 млн грн.

На бывшего депутата Верховной Рады и экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова надели электронный браслет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Действительно, на него надели устройство контроля в соответствии с постановлением суда", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы «Схемы. Коррупция в деталях» заявили, что получили записи телефонных разговоров Крючкова - фигуранта расследования, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Из расследования «Схем» не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на аутентичность их проверили эксперты в США, которые доказали высокую вероятность подлинности голосов.

15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого в причинении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту «Борисполь». Процедура экстрадиции продолжалась с апреля 2018 года.

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По данным НАБУ, в течение 2015-2016 годов ЧАО «ХК «Энергосеть» заключило договоры об уступке права требования по электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосеть». Расследование продолжается с декабря 2015 года, в совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Согласно расследованию САП, завладение средствами происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

В прокуратуре сообщали, что полученные в соответствии с соглашениями и договором средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав полученные преступным путем деньги.

17 апреля суд избрал Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой внесения залога в 7 млн грн, после внесения средств он вышел из СИЗО.

Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от «Блока Юлии Тимошенко», был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.