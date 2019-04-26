Россия решением о паспортизации жителей ОРДЛО создает повод для военного вмешательства в Украину - Климкин

В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Россия решением о паспортизации жителей ОРДЛО создает повод для военного вмешательства в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

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«Мы прекрасно понимаем, что это решение принято потому, что в Москве перестали думать, что они установят здесь пророссийскую реальность», - заявил министр.

По словам Климкина, Россия будет системно пытаться вмешиваться во внутренние дела Украины.

«Россия сознательно создает повод для вмешательств, в том числе военных, милитаристских. Будут говорить, что там русские или русскоязычные. Конечно, мы знаем эти манипуляции... Будут это пытаться использовать в будущем», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».