"Дискредитировать Зеленского": российский политолог рассказал о стратегии Кремля после выборов в Украине

Власти Российской Федерации сделают все, чтобы дискредитировать триумфатора второго тура выборов 2019 Владимира Зеленского, считает Дмитрий Орешкин.

Кремлю совершенно не нравится, что Украина формируется как политическая и гражданская нация, он не хочет, чтобы проходили честные выборы, была независимой полиция, суды и пресса, это его сильно раздражает.

Власти Российской Федерации сделают все, чтобы дискредитировать триумфатора второго тура выборов 2019 Владимира Зеленского, поссорить его с Западом, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает "Главред".

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Собеседник сказал, Кремль очень хочет возродить в Украине раскол, который был при президентстве Виктора Януковича и Виктора Ющенко.

"Если из России посмотреть, видно, что Украина формируется как политическая и гражданская нация, когда людей объединяет не структуры, общая идеология, а гражданское право", - отметил Орешкин.

Политолог полагает, что Зеленский показал блестящий пример, как Украина стала нацией. "И Кремлю это совершенно не нравится, он не хочет, чтобы проходили честные выборы, была независимая полиция, которая охраняет порядок, независимые суды и пресса. Его это сильно раздражает", - добавил эксперт.

"Поэтому в РФ сделают все, чтобы Зеленского дискредитировать, поссорить с Западом и с тем, чтобы граница, которая сейчас находится вокруг ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), перешла поближе к Киеву, информационно и политически была зоной влияния России", - заявил Орешкин.

По мнению собеседника, это программа максимум, и он не думает, что она будет реализована.

"А вот попытки возродить раскол, который был при Януковиче и Ющенко - это стратегия, которую в Кремле очень хотят реализовать. И здесь решение будет зависеть от степени зрелости украинского политического класса. Я думаю, что он более зрелый, чем российский…", - сказал аналитик.