Россия решением о паспортизации жителей ОРДЛО нарушает резолюцию Совета безопасности ООН - Грымчак

«Это очередной агрессивный шаг продолжающейся войны», - подчеркивает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Россия решением о паспортизации жителей ОРДЛО нарушает резолюцию Совета безопасности ООН от 2015 года, которой одобрен Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил в эфире одного из телеканалов.

«Это очередной агрессивный шаг продолжающейся войны», - подчеркнул он.

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По словам Грымчака, Украина уже сталкивалась с ситуацией, когда «были разговоры о российских паспортах, и они были завезены (в ОРДЛО - УНИАН). Это был 2017 год». Грымчак отметил, что тогда этот шаг Россия не сделала.

«Надо понимать, что такой шаг РФ нарушает резолюцию Совета безопасности № 2202 от 2015 года», - подчеркнул замминистра.

Как напомнил Грымчак, представитель генсекретаря ООН признал, что это является нарушением. «Санкции - это сегодня единственный действенный механизм для того, чтобы останавливать Россию», - подчеркнул Грымчак.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение Путин принял "с целью защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент заявил, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.

*** В соответствии с резолюцией № S/RES/2202 (2015), Совет безопасности ООН одобрил Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года.

Также Совет безопасности ООН приветствовал декларацию президента Украины, президента Французской Республики, канцлера Федеративной Республики Германия и президента РФ в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений и выраженную в ней их неизменную приверженность выполнению Минских соглашений и призвал все стороны обеспечить полное выполнение комплекса, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня.