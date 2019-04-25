Совбез ООН соберется на заседание из-за указа Путина о паспортах РФ для жителей Донбасса

Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 25 апреля.

Экстренная встреча членов Совета Безопасности ООН по Украине состоится 25 апреля во второй половине дня по нью-йоркскому времени.

Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

"Срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с решением Кремля о выдаче российских паспортов на Донбассе состоится завтра - 25 апреля - в 22:00 ч. по киевскому времени (15:00 ч. по НЙ). Заседание созывается по требованию украинской стороны и будет проходить в открытом формате. Германия как председатель Совета Безопасности и другие партнеры Украины откликнулись оперативно", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В указе отмечается, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украина и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.