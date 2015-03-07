«Гумконвои» РФ продолжают нарушать международное и украинское законодательства

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«7 марта российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформления очередного (восемнадцатого) так называемого «гуманитарного конвоя». Поскольку перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и национального законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся лишь путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций», - отметили в Госпогранслужбе.

По информации пограничников, российский конвой в составе 23 автомобилей проследовал в Украину с 5.40 до 6.00 через пункт пропуска «Матвеев Курган» (РФ). По информации ведомства, транспортные средства перевозили продукты питания.

Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, «гумконвой» из РФ, прибывший в Донецк сегодня утром, привез груз для семей шахтеров, погибших и пострадавших во время аварии на шахте им. Засядько. По информации МЧС РФ, среди грузов - продукты питания и медикаменты.

Взрыв на шахте им. Засядько в Донецке произошел 4 марта. По последним данным, в результате аварии погибли 34 горняка. При этом террористическая организация «ДНР» отказалась от помощи украинских спасателей, которые были готовы выехать на шахту.