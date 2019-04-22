Мэй ждет тесного сотрудничества с Зеленским и заверяет в непоколебимой поддержке суверенитета Украины

Британский премьер поздравила Зеленского с успешным результатом на выборах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет, что ждет тесного сотрудничества с Владимиром Зеленским на посту президента Украины и заверяет в непоколебимой поддержке суверенитета Украины.

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Об этом говорится в сообщении премьера Британии в Twitter.

Мэй поздравила Зеленского с успехом на выборах президента.

"Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества. Соединенное Королевство является непоколебимым в своей поддержке украинского суверенитета", - подчеркнула Мэй.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy on your election success. Ukraine's stability is essential for europe's security, and I look forward to working closely with you. The UK is steadfast in its support for Ukrainian sovereignty. — Theresa May (@theresa_may) April 22, 2019

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала более 98% электронных протоколов об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53%.