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Мэй ждет тесного сотрудничества с Зеленским и заверяет в непоколебимой поддержке суверенитета Украины

15:58, 22 апреля 2019
Политика
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Тереза Мэй / фото REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет, что ждет тесного сотрудничества с Владимиром Зеленским на посту президента Украины и заверяет в непоколебимой поддержке суверенитета Украины.

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Об этом говорится в сообщении премьера Британии в Twitter.

Мэй поздравила Зеленского с успехом на выборах президента.

"Стабильность Украины имеет важное значение для безопасности Европы, и я с нетерпением жду тесного сотрудничества. Соединенное Королевство является непоколебимым в своей поддержке украинского суверенитета", - подчеркнула Мэй.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала более 98% электронных протоколов об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53%.

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Теги: #Тереза Мэй#выборы президента Украины 2019#Владимир Зеленский