Большая часть депутатов покинула зал заседаний, сорвав рассмотрение законопроектов

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман дважды провел рейтинговое или сигнальное голосование, которое засвидетельствовало, что в сессионном зале присутствуют немногим более 100 народных депутатов.

Как известно, для принятия решений парламента необходимо минимум 226 голосов народных депутатов.

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Сегодня ВР планировала, в частности, внести изменения в Налоговый кодекс о налогообложении неприбыльных организаций, а также принять обращение к международным организациям о нарушении прав и свобод человека в Крыму.

В общей сложности, предусматривалось рассмотрение около 10 законопроектов.

Гройсман сообщил, что парламент переходит к «разному», поскольку недостаточно голосов для принятия решений.

Как известно, регламентом ВР предусмотрено, что в пятницу во время сессионной недели с 13.00 до 14.00 должно быть «разное», то есть выступления народных депутатов по тем вопросам, которые они считают актуальными.