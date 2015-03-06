Рада сегодня обратится к ООН, ПАСЕ и ОБСЕ по поводу нарушений прав человека в Крыму
Сегодня Верховная Рада Украины проведет Час вопросов к правительству относительно социально-экономической ситуации в стране и заслушает отчет Национального банка.
Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня депутаты рассмотрят проект постановления об обращении ВР к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ о нарушении прав и свобод человека в АР Крым.
Также сегодня будет рассматриваться проект постановления об отмене решения ВР от 5 февраля о принятии закона о внесении изменений в некоторые законы по защите информационного телерадиопространства, которым запрещался показ российских сериалов.
Читайте такжеУкраинцам откажут в реструктуризации валютных кредитов - требование МВФ
Среди прочего сегодня будут рассматривать, в частности, изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения неприбыльных организаций и ослабление налоговой нагрузки на природоохранные учреждения.
Ранее сообщалось, что об отчете Гонтаревой в ВР сообщил председатель Владимир Гройсман в ответ на блокирование трибуны депутатами от Радикальной партии, которые требовали отставки Гонтаревой с должности главы НБУ.