Рада сегодня обратится к ООН, ПАСЕ и ОБСЕ по поводу нарушений прав человека в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня депутаты рассмотрят проект постановления об обращении ВР к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ о нарушении прав и свобод человека в АР Крым.

Также сегодня будет рассматриваться проект постановления об отмене решения ВР от 5 февраля о принятии закона о внесении изменений в некоторые законы по защите информационного телерадиопространства, которым запрещался показ российских сериалов.

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Среди прочего сегодня будут рассматривать, в частности, изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения неприбыльных организаций и ослабление налоговой нагрузки на природоохранные учреждения.

Ранее сообщалось, что об отчете Гонтаревой в ВР сообщил председатель Владимир Гройсман в ответ на блокирование трибуны депутатами от Радикальной партии, которые требовали отставки Гонтаревой с должности главы НБУ.