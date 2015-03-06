Патриотические силы Слобожанщины объединяются в Гражданскую платформу

Накануне в Харькове состоялось учредительное собрание Общественного Совета (ОС) при ХОГА, в который в 2015 году подали заявки более 200 общественных организаций Слобожанщины, сообщает Восточный Дозор.

Большинство из них составляют представители предыдущего ОС, которые в 2014 году выступили с официальным обращением в поддержку диктаторских законов 16 января. Об этом говорится в открытом письме к председателю облгосадминистрации Игорю Райину, которое подписали руководители 72-х общественных организаций, призвав губернатора распустить Совет.

«При проведения учредительного собрания группой участников был совершен ряд провокаций, которые в условиях украинской действительности могут трактоваться, как непатриотические и направленные на «раскачку» ситуации в Харькове и в государстве в целом. Эти провокации привели к грубым нарушениям действующего законодательства и были направлены на то, чтобы устранить волонтерские и европейско ориентированные институты гражданского общества от возможности влиять на формирование и реализацию государственной политики в Харьковском регионе», – говорится в обращении.

Лидеры организаций, покинувших в знак протеста собрание ОС при ХОГА, вчера определялись с форматом дальнейших взаимоотношений с властями как города, так и области. Волонтеры и общественники решили создать ресурсный центр для институтов гражданского общества и консолидироваться вокруг процессов повышения конкурентноспособности региона. Рабочее название объединения – «Платформа гражданских сил».

По словам программного директора «Центра Розвитку Громад», создателя сайта ОС при ХОГА Артема Коновалова, такой ресурсный центр может стать диспетчером в предоставлении гражданским активистам необходимых образовательных и юридических услуг. Его создание позволит начать работу над пакетом действий для запуска реформ местного самоуправления – это будет своего рода «флешка», как для общественных организаций, так и для властей города и области.

При этом лидер харьковской областной организации «Правого Сектора» Андрей Санин считает, что у организаций, которые войдут в формируемый гражданский альянс, найдутся аргументы, которые заставят власть прислушиваться к предложениям общественников.

Член правления общественной организации «Разом» Сергей Политучий уверен, что круг единомышленников, который возник при формировании нового состава ОС при ХОГА способен на гораздо большее, чем пикирование с представителями «старой гвардии» в Совете, едва ли способной «влить молодое вино в ветхие мехи».

В свою очередь, член правления Харьковского пресс-клуба рыночных реформ Игорь Душин предложил параллельно с оформлением объединения подготовить и провести в Харькове Форум патриотических сил, в котором примут участие не только харьковчане, но и активисты из районов области.

Член правления общественной организации «Ассоциация выпускников Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого», заслуженный юрист Украины Михаил Исаков (на фото) предложил собравшимся два варианта формата будущего объединения: «Первый – по которому пошли наши коллеги из харьковского и других Евромайданов – общественное движение, объединяющее гражданских активистов персонально, без юридической регистрации. Второй путь – оформление гражданского союза общественных организаций – юридических лиц».

По мнению модератора собрания, члена правления общественной организации «Ротари-клуб «Харков сити» Петра Маркова, второй вариант более правильный, так как позволит альянсу работать в правовом поле, более эффективно строить взаимоотношения с органами государственной исполнительной власти и правильно позиционировать себя в международных проектах, что также очень важно.

Резюмируя итоги собрания, руководитель «Гражданской самообороны Харькова»Виталий Тропачев отметил, что перспективы объединения в широкую коалицию патриотических сил участникам собрания теперь предстоит обсудить в первичках, чтобы определиться с основными принципами и тактическими задачами участников будущего альянса.