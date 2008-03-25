Соцпартия объясняет, что Цушко лечится, а не прячется

Член Социалистической партии, директор Центра социальной аналитики «Левый взгляд» Евгений Филиндаш в интервью изданию ForUm подтвердил информацию о том, что бывший министр внутренних дел, социалист Василий Цушко находится не в Украине.

«Он (Цушко) лечится за пределами Украины», - сообщил Филиндаш.

В то же время экс-нардеп проинформировал, что Цушко написал письмо в Генеральную прокуратуру, где указал свое местонахождение, и то, что он готов принять следователей Генпрокуратуры для того, чтобы они задали все интересующие их вопросы. «Сказать, что он скрывается от Генпрокуратуры, нельзя, так как ее представители в любой момент могут к нему выехать и получить все интересующие их сведения», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, когда экс-министр появится в Украине, Филиндаш отметил, что это зависит от того, когда врачи разрешат Цушко вернуться.

Как сообщалось, на днях истек двухмесячный срок, отведенный законодательством для расследования объединенного уголовного дела, связанного с захватом Генпрокуратуры. Как стало известно, в связи с необходимостью провести ряд следственных действий расследование продлено еще на четыре месяца.

Кроме того, по имеющейся информации, следственные действия, в которых не требовалось участие бывшего министра внутренних дел, уже проведены, и остается только допросить Василия Цушко.

Заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Цушко сейчас нет в Украине.