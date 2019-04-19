Запрет чиновникам выезжать за границу: в суд поступил иск известного блогера Александра Дубинского
Третьи лица - Президент Петр Порошенко, Глава АПУ Игорь Райнін, Народный депутат Игорь Кононенко.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева
В частности, истец просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Среди других требований иска – признании противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ относительно не совершения профилактических действий по предотвращению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц.
На данный момент судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.
Напомним, 17 апреля в суд поступил иск Давида Жвании, в котором он просит суд запретить высокопоставленным чиновникам, в частности, и судьям Верховного Суда выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов.