Запрет чиновникам выезжать за границу: в суд поступил иск известного блогера Александра Дубинского

В Окружноой админсуд города Киева поступил иск от Александра Дубинского к Нацполиции, СБУ и Администрации Госпогранслужбы о признании противоправным их бездействия по защите национальной безопасности Украины.

Третьи лица - Президент Петр Порошенко, Глава АПУ Игорь Райнін, Народный депутат Игорь Кононенко.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева

В частности, истец просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Среди других требований иска – признании противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ относительно не совершения профилактических действий по предотвращению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц.

На данный момент судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, 17 апреля в суд поступил иск Давида Жвании, в котором он просит суд запретить высокопоставленным чиновникам, в частности, и судьям Верховного Суда выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов.