Дебаты кандидатов в президенты Украины запишут для Путина - Песков

Пресс-секретарь Путина предполагает, что у Путина "будет какое-то на выходных время посмотреть".

Дебаты кандидатов в президенты Украины запишут для президента РФ Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Владимир Путин, по-прежнему, не могу сказать, пока нет информации у меня на этот счет. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать, передать президенту тоже, может, у него будет какое-то на выходных время посмотреть. Конечно же, мы это все в наши дайджесты включим", - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.