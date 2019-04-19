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Отчет Мюллера: после победы на выборах в 2010 году Янукович подарил Манафорту огромную банку черной икры

12:55, 19 апреля 2019
Политика
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Янукович подарил Манафорту огромную банку черной икры / фото Xcook.info

После победы на выборах президента в 2010 году, экс-президент Украины Виктор Янукович подарил политтехнологу Полу Манафорту огромную банку икры.

Об этом сообщается в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому делу, пишет Новое время.

Следователи узнали данную информацию, изучив переписку Манафорта с Константином Килимником, который помогал ему работать в Украине.

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По данным следствия, стоимость банки черной икры составляла от 30 до 40 тысяч долларов.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследованию. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" по этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.

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Теги: #Янукович и манафорт#Пол Манафорт#Виктор Янукович#расследование Мюллера#черная икра