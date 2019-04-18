Коломойский собирается вернуться в Украину после победы Зеленского на выборах

Игорь Коломойский с сентября 2018 года живет в Израиле.

В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину.

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Об этом он рассказал в интервью журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», передает «Радио Свобода».

На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил: «Ну конечно. Я собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине», – пояснил бизнесмен.

Игорь Коломойский с сентября 2018 года живет в Израиле, в городе Герцлия. На вопрос «Схем», с чем это связано, бизнесмен отметил – перебрался из Швейцарии в другую страну «по семейным обстоятельствам».