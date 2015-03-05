Турчинов призвал в Варшаве усилить давление на Путина для освобождения Савченко

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом он сказал после переговоров с главой Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Станиславом Козеем.

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"Мы делаем все для освобождения Савченко, благодарим наших друзей за поддержку в этом деле, но, по моему мнению, нам нужно усилить давление на Путина, чтобы освободить Надежду, потому что есть реальная угроза для ее жизни, и времени для решения этого вопроса все меньше", - сказал Турчинов.

Он заявил, что для действующего российского президента человеческая жизнь "ничего не стоит", и отметил, что лишь общая позиция свободных демократических государств может что-то изменить в этом деле.

"Лишь общая позиция свободных государств может противостоять как агрессии (против Украины), так и в этой конкретной ситуации (освобождение Савченко)", - сказал политик.

Глава BBN сказал, что польская сторона также надеется на освобождение украинской летчицы в ближайшее время.

"Мы присоединяемся к этим ожиданиям, чтобы украинская патриотка была освобождена", - сказал он.