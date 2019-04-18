Санкции против России "увеличатся в разы" в случае ее отказа от миротворцев на Донбассе – МинВОТ

Юрий Гримчак сообщил о подготовке нового пакета санкций против России.

Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак отметил, что есть надежда на то, что встреча в формате "нормандской четверки" состоится 6 июня.

Читайте такжеПорошенко анонсировал встречу с лидерами "нормандской четверки" в июне

Как передает «Обозреватель», он напомнил о заявлении президента Украины Петра Порошенко, который утверждал, что Россия потеряла из-за санкций за невыполнение "Минских договоренностей" 150-170 млрд долларов.

Гримчак сообщил о подготовке нового пакета санкций против России, которые увеличатся в разы, в случае ее отказа от допущения на территорию Донбасса "голубых касок".

Поэтому, он считает, что такая встреча имеет большую вероятность, как и принятие решения относительно миротворцев ООН.