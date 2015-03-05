Евросоюз отменит санкции против Портнова, сына Азарова и Ко - СМИ

В ЕС в ближайшее время намерены отменить санкции в отношении нескольких представителей бывшей власти.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в ЕС.

В ближайшее время должны принять решение об отмене санкций в отношении Андрея Портнова, Александра Якименко, Игоря Калинина и Алексея Азарова.

"Готовится такое решение, ожидается, что оно будет до завтра", - сказал собеседник.

В то же время, как сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники, ЕС принял решение продлить с 7 марта санкции в отношении бывших украинских чиновников, за исключением Андрея Портнова, Александра Якименко, Игоря Калинина и Алексея Азарова.

При этом, если до мая не будет прогресса в уголовных делах в отношении Виктора Януковича-младшего, Елены Лукаш, Дмитрия Табачника и Сергея Клюева, то с 6 июня будут сняты санкции и против них.

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Ранее в понедельник депутат Сергей Лещенко сообщил, что Евросоюз может снять санкции с экс-главы СБУ Якименко, Алексея Азарова, Виктора Януковича-младшего, Дмитрия Табачника, Елены Лукаш и Сергея Клюева.

"По словам источников, для сохранения санкций против Клюева надо хотя бы внести в парламент представление о снятии с него депутатской неприкосновенности. Которого нет", - сообщил парламентарий.

Как известно, 6 марта ЕС ввел первый этап санкций. В частности, у 18 украинских чиновников были заморожены активы на территории Евросоюза в связи с незаконным присвоением активов украинского государства.