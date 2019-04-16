Экс-глава разведки раскрыл причину, почему выпустили Савченко

Он допускает, решение об освобождении не случайно приняли накануне президентских выборов.

Видимо, нардепа Надежду Савченко освободили в зале суда, потому что суд не очень поверил собранным доказательствам.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Содержание под стражей – это самая тяжкая мера пресечения. Значит, не было достаточных оснований для этого. Если бы суд видел, что в материалах дела есть железные основания, а в обвинении идет речь об очень серьезных преступлениях, таких как государственная измена и теракты, то суд однозначно бы принял решение об аресте", – объяснил Главреду разведчик.

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Маломуж напомнил, что борьба с терроризмом – одно из направлений его деятельности во время службы в разведке и контрразведке. Поэтому преступление, в котором обвиняют Надежду Савченко, вызывает у него большие сомнения.

"Там было много натяжек. Например, негласные сотрудники, которые все это документировали, не предотвратили развитие этих событий. А наоборот – содействовали. Об этом свидетельствует сначала одна поставка оружия, потом вторая. Но с позиции закона, интересов государства и спецслужбы, всегда было задание предотвращать эти действия, причем на ранних стадиях. А не способствовать их развитию. Причем, без уголовных производств или других процессов, они должны были сделать все, чтобы Савченко и Рубан не пошли на такие шаги. А тут много месяцев перевозилось оружие, а потом подгонялись под них статьи. Это полный абсурд", – отметил эксперт.

Он допускает, решение об освобождении не случайно приняли накануне президентских выборов. По его словам, причиной могла стать политическая карьера народной избранницы.

После освобождения из России, Савченко начала активную политическую кампанию. Она была построена на критике власти, первых особ государства, включая Петра Порошенко. И как версию предполагаю, что ему это могло не понравиться, поэтому Савченко таким образом нейтрализовали. Учитывая ее психотип, радикализм ее взяли под контроль и задокументировали, чем нейтрализовали от активных политических действий. Хотя, если человек имел психические проблемы после войны и плена, то с ним должны были провести глубокую психологическую и реабилитационную работу. Но этого не сделали", – уточнил Маломуж.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. В августе досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко было завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

15 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер пресечения.