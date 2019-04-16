Politico: В Украине зеленая энергетика питает олигархов

Богачи быстро нашли способ, как использовать зеленый тариф для захвата большой доли богатства страны.

Украина оказались в центре бума "зеленой" энергетики благодаря одним из самых щедрых субсидий в мире. Страна засасывает инвестиционные деньги со всего мира. Но наибольшую пользу от этого все равно получают влиятельные украинские олигархи, которые используют размытую систему субсидий для самообогащения.

Об этом пишет Politico, добавляя, что несмотря на наплыв денег, на возобновляемые источники энергии в Украине приходится небольшая часть от общего количества произведенной электроэнергии. Те, кто больше всего выиграл в этом процессе, изо всех сил пытаются сохранить нынешнюю систему. Ведь Верховная Рада рассматривает законопроект, который изменит правила игры через внедрение рыночных аукционов вместо субсидий. Решение по документу вряд ли будет принято до конца нынешней президентской кампании.

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Подъем альтернативной энергетики начался в 2015 году, когда Украина ввела высокие "зеленые" тарифы, которые будут действовать до 2030 года. При этом были отменены старые жесткие требования использовать только украинское оборудование. Зеленые тарифы - это цена, которую платят производителям за использование их электроэнергии в общей системе. На данный момент компании, которые используют солнечные батареи, получают 15-16 евроцентов за 100 КВт/час. Владельцы ветровых электростанций - 10,2 евроцентов. Цена установлена в евро, а не в гривне, и это защищает инвесторов от каких-либо валютных колебаний. Существует и дополнительный бонус за использование украинского оборудования. Для сравнения, сектор ядерной энергетики получает 1,7 евроцента, а ТЭЦ - 5,8 евроцентов.

"Зеленый тариф для экологически чистых проектов в Украине один из самых высоких в мире. Это делает инвестирование в сектор очень привлекательным", - сказал консультант Бейкер МакКензи.

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Местные политики и бизнесмены опередили всех в игре, молниеносно поняв, что зеленые субсидии - это новый способ получать большую долю от богатства страны. К концу прошлого года возобновляемые источники обеспечивали лишь 1,9% производства электроэнергии в Украине. Но при этом, на них приходилось 8,6% от общего счета на 5,5 миллиардов евро. Украинская национальная стратегия призывает увеличить долю возобновляемых источников до 11% от общего потребления до 2020 года, а также до 25% до 2035-го. Хотя в 2018-м году на нее приходилось лишь 2,6% от потребленного.

В начале 2019 года регулятор предоставил 313 компаниям "зеленые тарифы". И многие из них связаны с самыми богатыми и "политически подкованными людьми". По меньшей мере 35 из этих компаний принадлежат депутатам Верховной Рады, их родственникам и бывшим или действующим соратникам, которых используют в качестве посредников, скрывая реального владельца в Украине. Еще 19 компаний связаны с местными чиновниками в регионах, где много зеленых проектов. Около 30 компаний принадлежат пятерым самым богатым людям Украины.

"Субсидии зеленой энергетики создают новую олигархию", - сказала депутат Ольга Белкова.

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Олигархи десятилетиями были проклятием Украины. Горстка людей разбогатела в хаосе после распада СССР в 1991 году. И они сохраняют крепкую хватку не только на экономике, но и на СМИ и политической сфере. По подсчетам лондонского экономиста компании BlueBay Asset Management Тимоти Эша, олигархи владеют 40% экономики Украины.

Большую часть своего богатства и влияния они черпают из традиционной промышленности: металлургии, традиционной энергетики, аграрного сектора. Впрочем, олигархи не упускают возможностей получить больше. И именно так зеленая энергетика была запущена во времена президентства Виктора Януковича.

Первый закон о поддержке возобновляемых источников энергии был принят в 2008 году. Но процесс подрывала высокая стоимость инвестиций в то время вместе с требованием использовать украинское оборудование. Были и другие регуляторные требования, которые могли выполнить только первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и его брат Сергей. Эти миллиардеры тесно были связаны с Януковичем. Они создали первую в Украине большую компанию в сфере солнечной энергетики Activ Solar. В ее собственности было шесть электростанций в одесской области и Крыму до 2012 года. Общая мощность составляла 313 МВт.

В 2014 году покровитель братьев Клюевых сбежал из Украины, потеряв власть. После этого большую часть их активов в солнечной энергетике купила китайская компания CNBM International Corporation. А некоторые были утеряны из-за оккупации Крыма войсками России. Перезапуск закона об альтернативной энергетике в 2015 году привел больше олигархов в бизнес, в частности самого богатого человека в Украине Рината Ахметова.

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Он и без того владеет большим количеством активов традиционной энергетики, в частности ТЭЦ, угольными шахтами, нефтью и газом, а также сетью дистрибуции. Его бизнес потерпел большой удар, когда Россия оккупировала часть регионов на Востоке Украины, где были размещены активы Ахметова. Олигарх перегрупировался и уже к концу этого года его холдинг ДТЭК собирается запустить уже третью ферму ветряков. Она также управляет двумя солнечными электростанциями включительно с крупнейшей в Украине. После китайской CNBM он крупнейший игрок в сфере украинской альтернативной энергетики. Но все эти компании зависят от щедрого зеленого тарифа.