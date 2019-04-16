В суде объяснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу

Адвокат Надежды Савченко заявил, что сторона защиты использовала законные способы для заявления ходатайств.

Броварской райсуд Киевской области не успел рассмотреть ходатайство по поводу продления меры пресечения нардепа Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, поскольку адвокаты обвиняемых заявили большое количество ходатайств.

Как сообщили LB.ua в суде, заседание было назначено на 9 утра, но защитники подсудимых прибыли в суд лишь к 15 часам.

"Кроме этого, адвокаты (а их девять) заявляли большое количество ходатайств, в том числе по отводу судей, для рассмотрения которых судьи каждый раз удалялись в совещательную комнату. Поэтому суд не успел рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для Савченко и Рубана до полуночи 15 апреля", - отмечает издание.

Адвокат Надежды Савченко Дмитрий Лойфман в комментарии LB.ua заявил, что сторона защиты использовала законные способы для заявления ходатайств. В то же время, по его мнению, прокуратура могла подать ходатайство о продлении меры пресечения раньше - за пять дней до его завершения. Он также отметил, что пребывание Савченко и Рубана на свободе не повлияет на рассмотрение дела по сути.

Подготовительное заседание отложено на 7 мая 11 часов. Дело рассматривает коллегия судей в составе Елены Кичинской, Тамары Михиенковой и Василия Батюка.

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Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие ее под стражу. В августе досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко было завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.

15 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер пресечения.