Чехия отрицает, что перепродает России американское оружие

Как заявил специалист отдела коммуникации и маркетинга министерства Мирослав Кинчл, в России "были переданы лишь единицы вооружения, причем в соответствии с постановлениями Европейского совета", и "ни в коем случае речь не идет о нарушениях эмбарго", передает "Радио Свобода".

На легальности торговых контрактов на продажу оружия России, в частности, тех, которые касаются охотничьего оружия, также акцентировал президент чешской Ассоциации оборонной и защитной промышленности Иржи Гинек. «Если эти договоры мы подписали перед днем ​​вынесения эмбарго (1 августа 2014 года - ред.), Наше правительство не имеет законного основания остановить этот экспорт.Экспорт этого вооружения, предназначенного прежде всего для гражданских целей, руководствуется совсем другими законами, там даже говорится о том, что нельзя его оценивать с международно-политической позиции», - заявил Гинек

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Напомним, на днях польский ежедневник Rzeczpospolita сообщил, что имеет документы о перепродаже в Россию сотен единиц самого современного стрелкового оружия из США и Германии, официально как охотничьего, а также боеприпасов к нему через посредников в Чехии вопреки эмбарго ЕС. По данным газеты, те американские и немецкие автоматы и пистолеты, которые поставляются в Россию, используют элитные силы спецназа многих западных стран.

В середине февраля чешские средства массовой информации сообщили, что Министерство промышленности и торговли Чехии отменило экспортные лицензии нескольких чешских компаний, которые продавали определенные неуточненные вооружения в Украину до конца прошлого года. При этом с августа прошлого года ЕС отменил эмбарго на поставки в Украину определенных вооружений, наложенное еще при власти Виктора Януковича.