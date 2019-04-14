Порошенко: референдум относительно членства Украины в ЕС состоится после подачи заявки на вступление

По словам президента, сначала подается заявка на вступление в ЕС, тогда, когда страна достигла соответствия критериям, а после этого должен состояться референдум.

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что референдум о членстве Украины в ЕС состоится после того, как страна подаст заявку на вступление.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сообщил журналистам в одном из залов НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Референдум (о вступлении в ЕС - УНИАН) все равно будет, и президент не против референдума, но будет тогда, когда мы поставим вопрос абсолютно предметно, поскольку вступление в ЕС невозможно без референдума, если кто-то этого не знал», - отметил он.

По словам Порошенко, сначала подается заявка на вступление в ЕС, тогда, когда страна достигла соответствия критериям, а после этого должен состояться референдум.

«А референдум проводится не с вопросом «Идти или не идти?», народ определился и не надо его вводить в заблуждение, потому что это «путинский» сценарий, а вопрос на референдуме будет: готов ли украинский народ делегировать часть полномочий наднациональному органу, как это сделали 27 или 28 в зависимости от результатов Brexit, членов ЕС. Потому что страна, будучи членом ЕС, делегирует часть полномочий», - сказал он.

Порошенко считает, что референдум может состояться после 2023 года.

«Когда этот референдум должен быть? Я сказал, если будут продолжены реформы, если будет парламентская поддержка нашей программы относительно будущего членства в ЕС и НАТО, абсолютно реально, чтобы в 2023 году мы подали заявку на вступление. Так же в 2023 году мы должны выйти на позицию, когда с Украиной будет принят План действий по членству в НАТО», - добавил глава государства.